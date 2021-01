Palermo verso la Virtus Francavilla: da valutare Floriano, ancora out Marconi e Almici

E adesso sotto con la Virtus Francavilla. Il Palermo - dopo la vittoria sulla Cavese grazie al gol di Rauti - guarda con fiducia e ottimismo al match di domenica al Barbera contro la Virtus. Oggi ripresa degli allenamenti. Sono da valutare le condizioni di Floriano che ha saltato la convocazione a Cava de Tirreni per un affaticamento muscolare al flessore destro.

Le sue condizioni non sono gravi, ma oggi verranno effettuati ulteriori test per programmare il suo recupero con annesso rientro in gruppo. Dovrebbe farcela ad andare quantomeno in panchina. Si avvia verso il recupero anche il terzino Corrado che dovrebbe quindi tornare ad essere a disposizione di Boscaglia.

Marconi e Almici, invece, non sono ancora disponibili e continueranno le terapie. Anche contro la Virtus Francavilla, Boscaglia dovrebbe affidarsi al 4-3-3, ma è probabile che in avanti possano cambiare gli interpreti.

© Riproduzione riservata