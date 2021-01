Futuro del Palermo, Ferrero pronto ad iniziare una trattativa: "Io ci sono"

"Io ci sono". Quasi uno slogan elettorale quello di Massimo Ferrero, presidente della Sampdoria che un anno e mezzo fa aveva partecipato al bando per l’assegnazione del titolo del Palermo in serie D.

Ferrero – in una comunicazione su whatsapp con gds.it – si dice pronto a rilevare l’intero pacchetto azionario del club rosanero, dopo le ormai note dimissioni del vicepresidente Tony Di Piazza. “Io ci sono” ha detto l’attuale patron blucerchiato, facendo intendere, nello scambio di messaggi, di voler puntare a tutto il pacchetto azionario e non solo alla quota lasciata dall’italo-americano.

Da capire quale sarà l’intenzione al momento di Dario Mirri che stando a quanto filtra non vuole vendere il club. Massimo Ferrero però sembra questa volta voler tornare seriamente alla carica e iniziare una nuova trattativa. Tra l’altro l’imprenditore romano – tramite i suoi legali – ha fatto ricorso al Tar per l’assegnazione del titolo a Mirri e ad Hera Hora, un altro segnale inequivocabile che Ferrero non ha mai abbandonato l’idea di volersi legare ai colori rosanero.

Al momento non esiste nessuna trattativa ma è probabile che nei prossimi mesi possa esserci un nuovo “attacco” da parte di Ferrero che questa volta vorrà giocarsi la partita in maniera diversa e probabilmente lavorando a fari spenti.

