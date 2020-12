Ancora una volta un Ancora una volta un fulmine a ciel sereno in casa Palermo. Tony Di Piazza lascia il club rosanero e lo farà ufficialmente da giugno 2021. La decisione è stata comunicata nel corso dell’ultimo cda.

Il socio di minoranza, che detiene al momento il 40% del club, ha deciso di far valere il diritto di recesso con i canonici sei mesi di preavviso. L’11 giugno del 2021, l’italoamericano non farà più parte del Palermo F.C.

Una storia vecchia quella dei dissapori tra Di Piazza e Mirri. Sembrava tutto risolto quando Di Piazza confermò la sua partecipazione alla costruzione del centro sportivo a Torretta, ma in realtà non era così. Sembra che a causare la nuova frattura tra i due sia stato il mancato rinnovo del contratto a Gianluca Paparesta, uomo di fiducia di Di Piazza. Adesso la palla passa a Dario Mirri che dovrà prima liquidare la parte finanziaria al suo ex socio e poi dovrà riprogrammare l'assetto societario e non solo del club rosanero.

Una storia vecchia quella dei dissapori tra Di Piazza e Mirri. Sembrava tutto risolto quando Di Piazza confermò la sua partecipazione alla costruzione del centro sportivo a Torretta, ma in realtà non era così.

Sembra che a causare la nuova frattura tra i due sia stato il mancato rinnovo del contratto a Gianluca Paparesta, uomo di fiducia di Di Piazza. Adesso la palla passa a Dario Mirri che dovrà prima liquidare la parte finanziaria al suo ex socio e poi dovrà riprogrammare l’assetto societario e non solo del club rosanero.

