Palermo, Boscaglia e il pari contro il Bari: "Grande primo tempo, bravi a non mollare"

Per Roberto Boscaglia oggi il Palermo meritava qualcosa in più del pareggio. Il tecnico rosanero elogia la prestazione dei suoi, al termine del match pareggiato con il Bari: “Abbiamo fatto un grandissimo primo tempo e meritavamo di stare in vantaggio – afferma – . Loro hanno segnato su un flipper nell’unica mini occasione”.

“Abbiamo iniziato bene il secondo tempo, cambiando qualcosa e qualche loro ripartenza ci stava. La squadra ha tenuto bene il campo e abbiamo giocato bene sugli esterni. Perdere questa partita sarebbe stato un sacrilegio. La gara, nel complesso, è stata equilibrata. I ragazzi non hanno mollato e ci hanno sempre creduto, sono soddisfatto. Lucca ha fatto un grandissimo gol. La squadra ha fatto molto bene nei primi 45 minuti”.

“Gol Lucca? Conosciamo quello che possono fare i giocatori. Lui ha un tiro strepitoso, come Rauti – continua – . La palla, durante il tragitto, cambia la traiettoria. La squadra sapeva che doveva tirare Lucca da lì. Da fuori i due ragazzi hanno delle mine. La gara è stata fatta bene, nei primi 45 minuti abbiamo fatto quello che avevamo preparato. Nella ripresa avrei voluto più pressione ma la stanchezza si è fatta sentire, ho dovuto anche fare due cambi forzati sbilanciando la squadra.

“Tutto sommato, sono molto soddisfatto. Il gol fatto da loro è un colpo di flipper ma noi sotto porta possiamo fare meglio. Bilancio? È difficile visto quello che ci è successo. Dopo Catanzaro abbiamo cominciato a essere squadra, prima non lo eravamo. La squadra ha fatto bene e dobbiamo continuare così”.

