Palermo, l'analisi con Morello e i tifosi: "Squadra da ricostruire"

"Ma cosa vogliamo, una squadra costruita sui rottami di altre. Bisogna prendere rinforzi", apre la diretta questo commento di Gregorio Piraino, che coglie in pieno la delusione di tutti i tifosi. "A Palermo si usa dire 'Quanto spenni, manci'", scrive Di Carlo.

Da queste prime osservazioni dei tifosi a "Calcio d'Angelo", focus sulla pagina Facebook del Giornale di Sicilia con Angelo Morello, serpeggia malumore sulle scelte della società. "Squadra scarsissima da rifondare l'anno prossimo" scrive Toni Di Leonardo. "Il Palermo ha comprato investendo poco", chiosa Filippo Lo Cascio.

Non mancano, tuttavia, critiche a Boscaglia: "Ha sbagliato, Lucca non doveva uscire per Saraniti, ma dovevano uscire Luperini e Valente per Saraniti e Rauti", analizza Vicè Sparacino. "Parliamoci chiaro, sta squadra ad oggi non ha giocato. Mi spiace dirlo ma Boscaglia è da mandare a casa". Alessandro Marsala, invece, difende il tecnico: "Boscaglia per me non c'entra nulla, il Palermo ha una rosa di giocatori molto limitata, d'altronde è una squadra costruita tra svincolati e ragazzini. Cosa si può pretendere". Lo segue Aldo Ferrara: "Boscaglia è un ottimo allenatore ma la squadra è scarsa".

Ma La responsabilità deve necessariamente essere suddivisa tra tutte le parti in causa, secondo alcuni tifosi: società, allenatore e soprattutto giocatori. Claudio D'Amico sostiene che il Palermo non abbia una rosa inferiore alle altre che lo precedono in classifica: "Non mi sembra che chi ci sta davanti abbia chissà quale formazione. Solo Bari e Ternana. Tutte le altre a livello di rosa sono inferiori. E' vergognoso essere decimi".

Dulcis in fundo, torna il vecchio "pallino" dei nostri amici: ovvero Martin. Il centrocampista francese è spesso fuori e il suo impiego è un cavallo di battaglia di tantissimi tifosi: "Si vuole un rinforzo a centrocampo, ma avendo Martin che non gioca mai, che prendiamo a fare?". La domanda di Giuseppe Firicano Rosanero. "Martin ha forse un problema personale con Boscaglia?", chiede Dario Pezzino. Fortunatamente il Palermo avrà la possibilità di rialzare la testa molto presto: mercoledì alle ore 15, infatti, al Barbera arriverà il Bari di Auteri. Una partite che potrebbe fungere da spartiacque di una stagione fin qui eccessivamente complicata. E si rinnova l'appuntamento con Angelo Morello, alle ore 17 sulla pagina Facebook del Giornale di Sicilia.

