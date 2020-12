Palermo in trasferta a Foggia, Boscaglia punta sull'esperienza: le probabili formazioni

Trasferta ostica per il Palermo che, dopo 5 gare interne di fila, giocherà a Foggia, squadra che in casa ha battuto il forte Bari. Privo di Almici, out per due mesi, Boscaglia si affiderà ad Accardi a destra. L'allenatore per dare al Palermo un'impostazione diversa rispetto agli ultimi match è intenzionato a schierare, come riporta Carlo Brandaleone in un articolo del Giornale di Sicilia in edicola, Palazzi a centrocampo e Luperini alle spalle di Saraniti. In panchina si dovrebbero accomodare Broh e Rauti.

Boscaglia questa volta dovrebbe affidarsi ai giocatori di esperienza, dalla formazione iniziale dovrebbero restare contemporaneamente fuori tutti i giovani in rosa: Rauti, Silipo, Lucca, Doda e Peretti, e sarebbe la prima volta in questa stagione.

La probabile formazione da schierare con il 4-2-3-1 sarà: Pelagotti; Accardi, Somma, Marconi, Crivello; Palazzi, Odjer; Kanoute, Luperini e Floriano; Saraniti.

