Il Palermo riparte, spettacolare 3-0 contro il Monopoli: i rosanero entrano in zona play-off

Tre gol per cancellare la parentesi Turris e guardare avanti. Il Palermo cala il tris, 3-0 al Monopoli e tre punti salutari che permettono ai rosanero di entrare in zona play-off. Un Palermo bello e concreto quello visto oggi al Barbera: la squadra rosanero ha concesso poco agli avversari, ha indirizzato subito la partita sui binari giusti grazie al calcio di rigore segnato da Almici ma procurato da Rauti e ha poi messo in ghiaccio i tre punti con il colpo di testa vincente di Marconi.

Nella ripresa la rete di Saraniti ha sugellato una prestazione decisamente positiva, una gara in cui non c’ è stata storia. Ottima prestazione della difesa che ha annichilito gli attaccanti pugliesi, quasi mai pericolosi nel corso della partita. Palermo che ha giocato molto bene sfruttando gli esterni e le accelerazioni di Floriano e Silipo. Nel secondo tempo torna al gol finalmente Saraniti che dopo avere fallito una nitida occasione, segna su assist di Kanoute. E’ il Palermo che piace, una squadra che non regala calcio spettacolo ma che preferisce praticità e concretezza. Boscaglia è stato bravo a mantenere alta la guardia e a non far deprimere la sua squadra dopo la sconfitta interna con la Turris, anche questa è esperienza.

Tre punti fondamentali, il Palermo adesso guarda avanti e pensa al match di mercoledì contro la Viterbese, altro match da recuperare che potrebbe permettere ai rosanero di fare un altro balzo in classifica.

LA PARTITA MINUTO PER MINUTO

90': PARTITA FINITA!

85': Palermo vicino al poker con un colpo di testa di Valente, palla di poco alta.

76': TRIS DEL PALERMO! Grande azione di Kanoute che scarica su Saraniti che si gira e mette la palla all'angolino, 3-0 e gara chiusa.

73': Palermo che ora chiude tutti gli spazi e concede poco al Monopoli.

60' Occasione per il tris dei rosanero, Kanoute per Saraniti che si incarta in area del Monopoli e fallisce una nitida occasione.

55': Ritmi che sono scesi, il Palermo controlla il match senza rischiare molto. Rosanero che cercano il tris in contropiede.

51': Almici commette fallo al limite dell'area, per poco non viene fischiato rigore per il Monopoli.

48': Occasione Palermo, Silipo conduce la ripartenza e serve Saraniti, che intelligentemente cambia campo per Floriano. Il numero 7 sbaglia però lo stop a seguire.

46': Inizia il secondo tempo.

45': FINE PRIMO TEMPO

42': Grande partita finora di Luperini che sta giocando molto bene anche sul fronte difensivo.

36' Floriano in mezzo per Rauti che viene anticipato al momento di concludere in porta.

26': Palermo che gestisce adesso il doppio vantaggio senza particolari problemi, la squadra rosanero sta giocando molto bene.

23’: RADDOPPIO del Palermo siglato da Marconi. Colpo di testa perfetto da parte di Marconi che con un preciso colpo di testa batte il portiere del Monopoli per la rete del 2-0.

20': GOL DEL PALERMO! Almici su calcio di rigore, battuta perfetta

16' Occasionissima Palermo, Silipo a giro, palla rasoterra che per poco non pesca l'angolino.

14': Almici su punizione, conclusione troppo centrale, facile la respinta del portiere avversario

9': Floriano scalda i guantoni del portiere avversario con un bel destro a giro, palla deviata in angolo.

4': Monopoli che ci prova su punizione in area del Palermo, palla però fortunatamente deviata dalla barriera.

2': Clamoroso retropassaggio di Somma che per poco non offre un assist vincente al Monopoli, punizione in area per i pugliesi.

1': INIZIA LA PARTITA!

PALERMO (4-2-3-1): 1 Pelagotti; 29 Almici, 24 Somma, 15 Marconi, 6 Crivello (cap.); 19 Odjer, 27 Luperini; 10 Silipo, 23 Rauti, 7 Floriano; 9 Saraniti.

A disposizione: 12 Fallani, 22 Matranga, 2 Doda, 3 Corrado, 4 Accardi, 5 Palazzi, 8 Martin, 13 Lancini, 14 Valente, 17 Lucca, 20 Kanoute, 21 Broh.

MONOPOLI (3-5-2): 22 Menegatti; 5 Arena, 6 Nicoletti, 3 Mercadante (cap.); 28 Santoro, 8 Piccinni, 4 Giorno, 31 Tazzer, 29 Guiebre; 10 Paolucci, 7 Starita.

A disposizione: 12 Pozzer, 11 Zambataro, 15 Sales, 18 Marilungo, 19 Antonacci, 23 Samele, 24 Nina, 25 Vassallo, 27 Rimoli.

© Riproduzione riservata