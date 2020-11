Pandolfi beffa il Palermo allo scadere, la Turris passa al "Barbera": niente poker per i rosanero

Doveva essere la partita del definitivo rilancio e invece il Palermo ha sbandato proprio quando sembrava che il gol potesse arrivare da un momento all’altro. La Turris sbanca il Barbera e lo fa al 94’ con un gran gol di Pandolfi che ha orchestrato un contropiede micidiale e ha poi battuto Pelagotti con un diagonale che ha spezzato il mini filotto di vittorie consecutive del Palermo.

Una sconfitta immeritata, quasi una beffa, anche perché i rosanero hanno comunque dominato per larghi tratti della gara ma non sono mai riusciti a capitalizzare le occasioni da gol. Due in particolare: una nel primo tempo con Rauti che a due passi dalla linea di porta è riuscito a non fare gol centrando in pieno il portiere della Turris dopo il palo di Saraniti, e poi nel finale con Lucca che da ottima posizione ha steccato la conclusione che si sarebbe sicuramente rivelata vincente. Ingenuo e poco concreto, il Palermo ha rischiato poco, ma nel finale quando tutta la squadra era sbilanciata e alla ricerca del vantaggio, la Turris (imbattuta fuori casa dal 2019) ha armato una ripartenza micidiale, arrivando al vantaggio con il gol di Pandolfi.

Un peccato, queste sono le classiche partite in cui l’esperienza ti fa probabilmente accettare lo 0-0 ed evitare scoperture nette come nel vantaggio campano. Il Palermo comunque ha cercato in tutti i modi il vantaggio, giocando palla a terra e puntando molto sulle accelerazioni di Floriano. Anche Broh ha sfiorato il vantaggio nel primo tempo. Nella ripresa gli ingressi di Silipo e Luperini non hanno questa volta cambiato il copione; il Palermo quindi torna sulla terra e lo fa nel modo più brusco e crudele possibile.

LA PARTITA MINUTO PER MINUTO

96': Partita finita!

95’: Gol della Turris con Pandolfi. Grande azione di Pandolfi che fa secco la difesa del Palermo, si invola e con il destro batte Pelagotti.

90': Sei minuti di recupero.

83': Clamorosa lite tra due calciatori della Turris, è scappata anche una testata tra i due compagni di squadra

74’ Turris che adesso sta rischiando poco, come successo contro il Potenza, al Palermo serve un lampo per sbloccare lo score

63’ Palermo che continua ad attaccare ma adesso con meno intensità rispetto al primo tempo.

58': Doppio cambio nel Palermo: dentro Silipo e Luperini, fuori Kanoute e Rauti.

51': Palermo che soffre soprattutto quando la Turris avanza con decisione come successo qualche minuto fa.

47': Occasionissima per la Turris, Gascone da due passi va a botta sicura ma Pelagotti salva con un vero miracolo

46': Inizia il secondo tempo.

45': Fine primo tempo

44': Palermo vicinissimo al gol, palla messa in mezzo a campanile e Broh con un tocco di destro per poco non pesca angolino.

36': il Palermo lamenta una manata di Lorenzini a Rauti, gesto che ha fatto infuriare Crivello, anche in questo caso l'arbitro non prende provvedimenti.

33': Il Palermo sta cercando di chiudere la Turris ma l'occasione sprecata qualche minuto fa è davvero clamorosa.

27': Clamorosa occasione per il Palermo, angolo per la testa di Saraniti che colpisce il palo, poi Rauti ha la palla del vantaggio ma tira addosso ad Abagnale da due passi

15' Palermo pericoloso, Rauti con il destro e Abagnale risponde come può salvando però la sua porta.

13': Partita complicata, il Palermo sta cercando di giocare palla a terra ma la Turris fuori casa è una corazzata, non perde da maggio 2019.

9': Il Palermo reclama un calcio di rigore per trattenuta ai danni di Rauti, penalty che probabilmente ci stava

5': Palermo che fa scorrere palla e cerca già i primi varchi per innescare Saraniti.

2': Palermo che parte subito con il piglio giusto, rosanero che iniziano ad attaccare.

1': INIZIA LA PARTITA!

Queste le formazioni ufficiali della gara Palermo-Turris, valevole per il recupero della 6a giornata del Campionato di Serie C - Girone C, in programma alle ore 15:00.

PALERMO: 1 Pelagotti; 29 Almici,4 Accardi, 15 Marconi, 6 Crivello (C.); 21 Broh, 19 Odjer; 20 Kanoute, 23 Rauti, 7 Floriano; 9 Saraniti. Allenatore: Boscaglia.

A disposizione: 12 Fallani, 22 Matranga, 2 Doda, 8 Martin, 10 Silipo, 13 Lancini, 14 Valente, 17 Lucca, 27 Luperini.

TURRIS: 1 Abagnale; 24 Rainone, 16 Di Nunzio, 5 Lorenzini; 33 Da Dalt, 4 Franco, 29 Tascone, 2 Esempio, 14 Fabiano; 9 Longo, 10 Giannone. Allenatore: Fabiano.

A disposizione: 12 Lonoce, 22 Barone, 27 D'Ignazio, 7 Pandolfi, 15 Marchese, 6 Romano, 17 Esposito, 11 Sandomenico, 19 Alma, 26 Lame, 3 Loreto, 25 Brandi.

ARBITRO: Simone Galipò (Firenze).

ASSISTENTI: Matteo Pressato (Latina) e Francesco Rizzotto (Roma 2).

QUARTO UOMO: Daniele Rutella (Enna).

