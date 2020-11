Il Palermo agguanta il tris vincente: Luperini abbatte il Potenza, i rosanero adesso sognano

Il Palermo adesso non si ferma più. Altra vittoria per la squadra rosanero che al termine di un match complicato batte al Barbera il Potenza 1-0 grazie al gol di Luperini al fotofinish e conquista la terza vittoria consecutiva. Dieci punti in dieci giorni, non male per il Palermo che, partita dopo partita, diventa sempre più capace e consapevole delle proprie qualità.

Non è stato facile, il Palermo ha fatto crollare la roccaforte potentina soltanto all’88’ quando Silipo – giocoliere puro – ha illuminato il pomeriggio del Barbera con una palla deliziosa per Luperini che ha insaccato la palla da tre punti con mestiere e abilità. Dicevamo di una partita difficile, complicata, quasi stregata, con il Palermo soprattutto nella ripresa padrone del campo e sempre ad un passo dal vantaggio. Ma il portiere del Potenza, Richard Marcone, in grande giornata, ha praticamente parato l’impossibile. Ci hanno provato in sequenza: Saraniti, Floriano, Silipo, Lucca e Odjer, Marcone ha sempre detto no. Ma quando sembrava andasse in archivio il pareggio, ci ha pensato Silipo ad uscire dal cilindro il coniglio, un cadeau natalizio in anticipo per Luperini che ha così messo a segno la sua prima rete in campionato.

Una vittoria nata anche sui cambi di Boscaglia, bravo a togliere uno stanco Kanoute e puntare su Silipo, calciatore che sicuramente ha già un passo fuori categoria, e poi l'ingresso di Luperini che ha dato maggiore brio alla manovra offensiva.

Il Palermo ha annichilito il Potenza non permettendogli quasi nulla, la formazione di Capuano è stata schiacciata dall’inizio alla fine, insomma non c’è stata partita.

Adesso è tutto un altro Palermo, la squadra rosanero sta incamerando sempre più vigore ed entusiasmo, il gioco inizia a convincere partita dopo partita e l’identità di questa squadra è ormai delineata. Domenica riposo – meritato – il Palermo tornerà in campo mercoledì prossimo sempre al Barbera contro la Turris.

LA PARTITA MINUTO PER MINUTO

95': FINITA! Terza vittoria consecutiva per il Palermo!

92’: Palla di Floriano per Marconi che di testa prova a trovare l’angolo, palla però a lato.

89’: Palermo che adesso gestisce il vantaggio e fa scorrere il cronometro. Un vantaggio decisamente meritato per la compagine di Boscaglia

86': GOL DEL PALERMO! Grandissima azione di Silipo, serie di finte e palla in mezzo per Luperini che arriva dalle retrovie e insacca la palla del vantaggio.

78’: Continua la pressione del Palermo, il Potenza non ha mai tirato in porta nel corso di tutta la partita.

75’: Secondo tempo nettamente dominato dal Palermo, è mancato solo il gol alla squadra rosanero che meriterebbe il vantaggio.

72’: E' assedio: Floriano a giro, miracolo del portiere del Potenza che salva ancora la sua porta. Intanto out Rauti e dentro Lucca.

70’: Palermo nuovamente vicino al vantaggio: gran palla di Floriano per Saraniti che gira con il sinistro, palla che per poco non si insacca alle spalle di Marconi.

66’: Ancora Saraniti vicino al gol. Almici fa sponda di testa e l’ex Lecce da ottima posizione mette di testa sopra la traversa.

60’: Palermo che si è svegliato: Odjer dalla distanza, palla che si abbassa improvvisamente e che per poco non beffa Marconi.

57’: Ancora Palermo ad un passo dal vantaggio: Floriano apre per Saraniti che al volo conclude e per qualche centimetro non pesca l’angolo vincente.

55’: Clamorosa occasione per il Palermo: grande azione di Silipo appena entrato, finta e tiro a giro di sinistro, miracolo del portiere potentino.

53’: Doppio cambio Palermo: fuori Broh e Kanoute, dentro Luperini e Silipo.

52’: Palermo che non trova la porta: Rauti in qualche modo da sponda per Almici che ci prova dalla distanza, conclusione da dimenticare.

49’: Il copione non sembra cambiare, è il Palermo a gestire la manovra ma il Potenza resta con le barricate e non rischia nulla.

46': Inizia il secondo tempo. Subito cambio nel Palermo, dentro Accardi al posto di Peretti.

45’: Fine primo tempo. Match complicato e con il Palermo poco pericoloso nel corso di questa prima frazione.

40’: Prima vera occasione per il Palermo: angolo, Saraniti di testa fa una sponda per Kanoute che però arriva ancora una volta in ritardo all’appuntamento con il gol.

34’: Il Palermo cerca di scardinare la difesa del Potenza con le accelerazioni di Floriano. La formazione di Capuano è però ben messa in campo.

30’: Panico di testa, conclusione però debole e facilmente intuita da Pelagotti che non si fa sorprendere

26’: Potenza timidamente in avanti, ancora una volta la difesa del Palermo si mostra attenta e concreta nel disimpegno.

22’: Palermo che mantiene il pallino del gioco ma non riesce però ad imbeccare le punte. Non si sta vedendo molto Saraniti.

19’: Azione Palermo, gran palla a tagliare di Floriano per Kanoute che però arriva un soffio in ritardo e in spaccata non riesce ad impattare la palla per la deviazione vincente.

16’: Scorrono i minuti ma al momento nessun sussulto in un match che si prospetta decisamente tattico.

12’: Floriano ci prova con una sorta di tiro-cross che però non sortisce gli effetti sperati con la palla che scorre oltre l’out di sinistra.

8’: Potenza che ci prova con una verticalizzazione che però non trova impreparata la difesa del Palermo che controlla palla e riparte.

5’: Ritmi non altissimi, il Palermo sta cercando di far uscire il Potenza che al momento è abbottonato e non si è sbilanciato in avanti.

2’: Palermo che inizia immediatamente a pressare sui portatori di palla del Potenza. La formazione lucana e’ allenata da Eziolino Capuano.

1': Partita iniziata!

Il Palermo torna in campo per recuperare il match contro il Potenza, già rinviato due volte. Un’altra buona occasione per i rosanero che certamente avranno ancora qualche tossina da smaltire considerati gli impegni ravvicinati, ma con il giusto spirito ritrovato dopo i due successi consecutivi.

In difesa out Palazzi e Corrado, parte titolare Peretti al centro con Marconi, e poi Almici e Crivello sulle corsie esterne. A centrocampo si rivede Odjer, turno di riposo per Martin. In attacco consueto schieramento a quattro, con Kanoute e Floriano sulle fasce, Rauti trequartista e Saraniti riferimento centrale.

Ecco le formazioni ufficiali di Palermo e Potenza, in campo alle 15 al Barbera.

PALERMO (4-2-3-1): Pelagotti; Almici, Peretti, Marconi, Crivello; Odjer, Broh; Kanoute, Rauti, Floriano; Saraniti. A disposizione: Fallani, Matranga, Doda, Accardi, Martin, Silipo, Lancini, Lucca, Luperini.

POTENZA (3-5-2): Marcone; Di Somma, Boldor, Coccia; Viteritti, Coppola, Compagnon, Iuliano, Panico; Ricci, Volpe. A disposizione: Santopadre, Brescia, Sandri, Romei, Lauro, Iacullo, Negro, Fontana, Spedalieri, Lorusso.

© Riproduzione riservata