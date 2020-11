Palermo, torna il sereno: ora 5 gare consecutive al Barbera

Le nubi sembrano essere passate e adesso il Palermo intravede i primi raggi di sole. La vittoria di ieri sulla Juve Stabia ha rilanciato la squadra rosanero cha ha centrato la prima vittoria in campionato e ora guarda con maggiore ottimismo al futuro.

Roberto Boscaglia può sorridere per tre motivi: il suo Palermo cresce in gioco ed intensità, l’infermeria finalmente si svuota in attesa anche che gli altri giocatori positivi al covid tornino arruolabili, i rosa ora avranno cinque partite da giocare consecutivamente in casa. Tre buone notizie che potrebbero permettere al Palermo di mettere le ali e spiccare finalmente il volo.

Cinque gare consecutive da disputare al Barbera, raramente è successo che una squadra potesse giocare per circa un mese tra le mura amiche. I rosa inizieranno domenica contro la Paganese, poi recuperi contro Potenza e Turris, successivamente il match contro il Monopoli e il recupero a dicembre contro la Viterbese.

Emergenza ormai quasi terminata e il Palermo fa meglio di inizio campionato: “Fa parte di una dinamica psicologica questo passo in avanti – ha detto Boscaglia - sembra inspiegabile, ma in realtà ci sono delle spiegazioni chiare. Abbiamo spinto la squadra e la squadra ha recepito il messaggio. Per quanto riguarda la partita di ieri abbiamo dominato nella prima parte, poi il calo fisico e il demerito di non chiuderla. Non abbiamo mai avuto la squadra al completo, ma è stata una partita come quelle che piacciono a me, con la squadra che pensa ad andare in avanti”.

