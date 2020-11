Il Palermo di Boscaglia risorge: prima vittoria in campionato, battuta 2-1 la Juve Stabia

Cinico, spietato e concreto. Il Palermo conquista la prima vittoria in campionato e lo fa sull’insidioso campo della Juve Stabia. Rosanero che vincono 2-1 al “Menti” e collezionano tre punti in uno dei match non giocati per l’emergenza covid che ha colpito il club di Viale del Fante. La gagliarda prestazione sfoderata contro il Catania non era un miraggio; un’ulteriore prova che il Palermo sembra aver trovato la strada maestra, è arrivata dal match di oggi.

La formazione di Boscaglia, non più in emergenza grazie al ritorno in rosa di sei elementi, è riuscita ad annichilire la Juve Stabia, giocando un calcio semplice ma concreto. Il vantaggio iniziale firmato da Saraniti ha dato lo slancio giusto, quello che ci voleva per un Palermo che ha poi messo i lucchetti in difesa e ha arginato le offensive delle “vespe”. Finalmente Boscaglia ha potuto effettuare i cambi; nonostante l’infortunio di Saraniti sostituito dal generoso Lucca, il Palermo non ha mai rischiato tantissimo.

Nella ripresa l’ingresso di Floriano ha permesso al Palermo di acquisire vigore e slancio, così nel miglior momento della Juve Stabia, è arrivato il raddoppio rosanero grazie ad una cavalcata devastante di Rauti e al diagonale vincente di Floriano. Il Palermo ha poi controllato il match, subendo la rete dei campani solo al 95’ su calcio di rigore. Ma questa squadra sembra finalmente essersi lasciata alle spalle il periodo nero: adesso il Palermo ha carattere e forse ha anche capito come giocare in questo campionato. Kanoute sulla fascia a tratti è devastante, Rauti invece sa contenere e attaccare quando c’è bisogno, come in occasione del secondo gol.A centrocampo un uomo come Martin deve sempre giocare. Boscaglia può quindi sorridere, la sua squadra sta iniziando a far girare il motore e i risultati adesso stanno arrivando. Bene così, adesso serve correre e scalare posizioni in classifica.

LA PARTITA MINUTO PER MINUTO

96': Partita finita! Prima vittoria per il Palermo di Boscaglia.