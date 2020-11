Saraniti! Palermo in vantaggio in casa della Juve Stabia: la diretta della partita, 0-1

30’: Gol annullato alla Juve Stabia, tocco di braccio su una deviazione che era risultata vincente.

28’: Ancora Palermo vivace con Kanoute che accelera e mette in mezzo, Broh però non segue il compagno e l’azione sfuma.

22’: Palermo intraprendente e che gioca spesso sul binario di destra dove Kanoute sta ammattendo la difesa gialloblù con accelerazioni continue.

17’: Juve Stabia pericolosa, occasione ghiotta per le “vespe” con Almici che salva sulla linea.

13’: E' il Palermo a fare la partita, Juve Stabia al momento non pervenuta. La squadra rosanero sta giocando molto bene.

9’: Prova a reagire la Juve Stabia: Mastalli prova la conclusione dalla distanza ma la palla finisce ampiamente a lato.

5': Gol del Palermo! Grande cross di Kanoute dalla destra e Saraniti con una torsione pazzesca riesce di testa a mettere all’angolino per il vantaggio dei rosanero.

3’: Palermo già aggressivo e che cerca di prendere in mano il pallino del gioco. Juve Stabia che studia i rosanero.

1': Iniziata la partita!

***

Il Palermo torna in campo oggi alle 15 dopo la grande prova nel derby contro il Catania. E lo fa con uno spirito nuovo e con più uomini a disposizione, dopo che 6 giocatori sono ora negativi al coronavirus e a disposizione di Boscaglia. Il tecnico sceglie ancora il 4-2-3-1 per la partita contro la Juve Stabia e lancia Broh come trequartista.

Ecco le formazioni ufficiali:

JUVE STABIA: 1 Tomei, 3 Rizzo, 5 Garattoni, 6 Allievi, 7 Mastalli, 9 Romero, 11 Orlando, 14 Berardocco, 19 Codromaz, 21 Vallocchia, 33 Fantacci.

Allenatore: Padalino.

A disposizione: 23 Lazzari, 27 Maresca, 8 Scaccabarozzi, 10 Bentivegna, 13 Mulè, 16 Bovo, 17 Guarracino, 26 Volpicelli, 29 Bubas, 31 Oliva.

PALERMO: 1 Pelagotti; 29 Almici, 5 Palazzi, 15 Marconi, 3 Corrado; 19 Odjer, 8 Martin (C.); 20 Kanoute, 21 Broh, 23 Rauti; 9 Saraniti.

Allenatore: Boscaglia.

A disposizione: 12 Fallani, 22 Matranga, 2 Doda, 4 Accardi, 7 Floriano, 16 Peretti, 17 Lucca.

ARBITRO: Luigi Carella (Bari).

ASSISTENTI: Giuseppe Di Giacinto (Teramo) e Giulio Basile (Chieti).

QUARTO UOMO: Giorgio Vergaro (Bari).

