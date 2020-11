Palermo-Catania, l'analisi con Angelo Morello, i tifosi: "Rosanero eroici"

Palermo versione super eroe: i rosanero hanno pareggiato 1 - 1 contro il Catania in un derby avvincente, forse falsato dalla situazione Covid-19 che ha investito il Palermo e non ha concesso a Boscaglia cambi dalla panchina. Nonostante tutto la squadra ha fornito una prestazione coraggiosa e di sacrificio, sfiorando l'impresa.

Non è un caso che a prevalere tra i tifosi durante la trasmissione "Calcio d'Angelo" sia stata la soddisfazione piuttosto che la delusione per il pareggio maturato. Giovanni Sinagra scrive: "Palermo eroico. Peccato perchè avremmo meritato la vittoria". Sulla stessa lunghezza d'onda Giovanni Lo Presti: "Onore ai nostri ragazzi. Da oggi comincia il nostro campionato". Del medesimo pensiero Dario Romano, che pone l'accento sugli errori sotto porta di Saraniti (altro tema caldo): "Oggi tantissimo cuore e sudore, ma che gol ha sbagliato Saraniti". L'attaccante rosanero ha diviso la piazza.

Se da un lato c'è chi lo ha aspramente criticato per le reti fallita, dall'altro diversi complimenti. È il caso di Ivan Schillaci: "Saraniti leone. Nulla da dire, si è mangiato un gol clamoroso ma ha lottato come un leone". Infine i nostri amici di Calcio d'Angelo hanno manifestato il proprio disappunto per l'arbitro, reo probabilmente, di non avere annullato il gol di Pecorino viziato da un tocco col braccio. Giuseppe Makel: "Avete notato il fallo di mano nettissimo di Pecorino? Invece hanno convalidato il gol", "Quanto è scarsa la classe arbitrale in C" il commento zeppo di delusione di Dario Romano. Chiusa la parentesi derby, i rosanero torneranno in campo giovedì alle 15 contro la Juve Stabia. L'appuntamento è rinnovato alle 17:30 con "Calcio d'Angelo" in diretta sulla pagina Facebook del Giornale di Sicilia, con Angelo Morello per commentare insieme le gesta dei rosanero.

