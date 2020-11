L'analisi sul Palermo con Morello, i tifosi: "In 11 avremmo vinto noi"

Un Palermo quasi miracoloso: i rosanero conquistano all'ultimo respiro un pareggio a Catanzaro, contro tutto e tutti. Una punizione di Almici, deviata fatalmente da Evacuo nella propria porta ha regalato un punto a Boscaglia e compagni.

Oltre ai giallorossi, i rosanero hanno dovuto far fronte a un arbitraggio discutibile e ampiamente nel mirino delle critiche dei nostri amici di "Calcio d'Angelo", la trasmissione condotta da Angelo Morello che risponde alle domande dei tifosi al termine della partita.

Lorenzo Ignoffo scrive: "L'arbitro ha fatto di tutto per far perdere la partita al Palermo. La prestazione della squadra è stata bella". Sulla stessa linea Giovanni Lo Presti: "Arbitraggio scandaloso". Effettivamente il signor Perenzoni di Rovereto è apparso piuttosto generoso soprattutto nella gestione delle espulsioni a Broh e Crivello. Altro tema molto caldo è il centravanti: il reparto offensivo dei rosanero continua a non convincere e a non segnare. "Serve un centravanti", il commento secco di Antonio Russo. Starà a Rauti, Lucca e Saraniti far ricredere il pubblico del Barbera. Spettatori, già dal postpartita di ieri, proiettati verso il derby che si terrà nel nostro stadio lunedì alle 21. Un pensiero va subito a Crivello che non potrà giocare per squalifica: "In 11 avremmo vinto sicuro, mi dispiace per Crivello, non potrà giocare il derby" il commento di Giovanni Lo Presti.

L'appuntamento con "Calcio d'Angelo" con Angelo Morello, è rinnovato a lunedì alle ore 23 per dibattere con voi su un derby che manca in Sicilia dal lontano 2013.

