Nuovo giro di tamponi al Palermo, in dubbio le partite con Potenza e Viterbese

Al momento Palermo-Potenza stando al regolamento della Lega Pro dovrebbe giocarsi. Il recupero del match dovrebbe disputarsi giovedì pomeriggio ma la tappa decisiva sarà domani quando il gruppo rosanero si sottoporrà ad un nuovo giro di tamponi.

Fino a ora i positivi al Covid nel Palermo sono 19: 15 calciatori e 4 membri dello staff, ma se domani dovessero aggiungersi altri positivi, il match tra i rosanero e il Potenza – stando al regolamento – potrebbe essere ancora una volta rinviato.

Se quindi nel nuovo ciclo di tamponi dovessero risultare altre positività, il numero dei calciatori a disposizione scenderebbe sotto la soglia minima dei 13 e allora la gara sarebbe rinviata.

Paradossale, il Palermo ovviamente spera di non avere altri contagi ma rischia quindi di giocare giovedì con una formazione dimezzata, ricca di tesserati Primavera. In caso di nuovi casi, nel fine settimana, potrebbe essere rinviata anche Palermo–Viterbese, visto che l’isolamento di ogni positivo al Covid-19 non può essere inferiore ai 10 giorni.

