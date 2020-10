Bisceglie-Palermo, Boscaglia: "Almici potrebbe giocare, non sarà partita spartiacque"

Alla ricerca del gol perduto. Il Palermo nella sfida di domani a Bisceglie cerca i primi gol in campionato e soprattutto la prima vittoria. Rosanero che hanno un solo punto in classifica e soprattutto una crisi d’identità.

Boscaglia alla vigilia del match manifesta comunque fiducia: “La squadra sta prendendo forma non solo dal punto di vista tecnico ma anche da quello della condizione. Incominciamo a essere competitivi, mi aspetto grossi cambiamenti. Dobbiamo andare lì consapevoli della nostra forza, che è tanta. Bisceglie spartiacque? Non possiamo perdere energie pensando di recuperare quelle avanti. Dobbiamo solo pensare a vincere le singole partite, a partire da domani. Il campionato è lungo, c’è una squadra che vuole riprendersi subito, dimostrerà che non è quella che si è vista nelle prime partite. Non sarà una partita spartiacque”.

Indicazioni di modulo: “Domani giocheremo di nuovo a tre, non siamo pronti per giocare a 4. Almici bene, potrebbe essere della partita, non so se dall’inizio o dopo”.

E infine un messaggio chiaro: “Secondo me si sta ingigantendo troppo questa partenza, ricordo che dobbiamo ancora recuperare una partita in casa. Mettiamoci in testa che tutto quello che succede fa parte di un normale processo di crescita, nonostante questo è ovvio che vorremmo avere 9 punti”.

© Riproduzione riservata