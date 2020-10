Palermo, piove sul bagnato: Marconi e Palazzi ancora ai box, ufficiale Almici

Piove sul bagnato in casa Palermo. Dopo la sconfitta interna con l’Avellino, non arrivano buone notizie dall’infermeria. In data odierna si sono sottoposti ad indagini strumentali, dal prof. Angelo Iovane, i calciatori Ivan Marconi, Andrea Palazzi, Roberto Crivello e Niccolò Corrado. Marconi ha riportato una piccola lesione da sovraccarico all'adduttore sinistro: il difensore ha già iniziato il percorso fisioterapico del caso. L'esame ecografico a cui si è sottoposto Palazzi, invece, ha evidenziato la cicatrizzazione della lesione: il centrocampista ha già iniziato il lavoro di riatletizzazione e si è sottoposto a terapie. Clinicamente ed ecograficamente guariti, infine, Roberto Crivello e Niccolò Corrado, che oggi hanno svolto parte della seduta in gruppo ed hanno proseguito con un lavoro differenziato.

Intanto è ufficiale da poco l’ingaggio del terzino Alberto Almici che ha firmato un contratto triennale. Almici sarà quindi a disposizione di Boscaglia per la partita di domenica a Bisceglie.

