Palermo-Turris anticipata alle ore 15, intanto i rosanero "blindano" gli allenamenti

Palermo-Turris, in programma mercoledì prossimo al "Barbera", si giocherà alle 15 e non alle 18.30, come inizialmente comunicato dalla Lega Pro. Le due società hanno concordato di anticipare il calcio d’inizio del match della sesta giornata di campionato, rendendo così più agevole la trasferta ai campani per motivi logistici.

Intanto, il Palermo, così come riporta un articolo del Giornale di Sicilia in edicola, ha deciso di "blindare" gli allenamenti sul campo del "Pasqualino" di Carini: oltre alle consuete porte chiuse (come da protocollo anti Covid-19), la vista del terreno di gioco dall’esterno è stata oscurata da un telone. Per quanto riguarda i giocatori, Boscaglia è certo di recuperare anche Crivello e Corrado, che sono guariti dai rispettivi problemi muscolari e la loro presenza nella sfida di Bisceglie non sembra essere in dubbio.

