Palermo, Boscaglia: "Obbiettivo prima vittoria, gioca chi sta bene"

Obiettivo fare punti e fare gol. Il Palermo è pronto per l’esordio al Barbera di domani pomeriggio contro l’Avellino. Una gara insidiosa ma il Palermo visto a Terni ha dato segnali di crescita e miglioramento, ecco perché il tecnico rosanero Roberto Boscaglia è particolarmente fiducioso in vista del match di domani: “Cerco di proporre la squadra in base a quello che vedo; se un giocatore sta bene, gioca.

È normale che, con queste partite ravvicinate, dobbiamo ascoltare anche il parere medico e confrontarci. Cerco sempre di mettere la formazione migliore. Ci sono giocatori che possono reggere, altri che fanno più fatica. L’unico problema è che la squadra non giocava da tanto tempo. Queste gare possono essere importanti per mettere minuti sulle gambe”.

Boscaglia è consapevole che domani sarà comunque una partita delicata: “Dopo Terni spero che la ricaduta positiva l’abbiamo percepita i giocatori; portare a casa un punto dopo una buona prestazione ci dà consapevolezza. Io comincio a conoscere la squadra, so che può dare tanto. Arriveremo presto al top, siamo tranquilli. Contro l’Avellino dobbiamo fare qualche passo in avanti, sappiamo dove vogliamo arrivare. Zero gol fatti? Succede. Dobbiamo capire che siamo una squadra assemblata da poco e che sta provando meccanismi interessanti. Abbiamo cambiato qualcosa rispetto alla prima gara, la cosa importante è costruire. Non è solo un discorso che riguarda gli attaccanti. Ci vuole serenità”.

© Riproduzione riservata