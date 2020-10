Palermo in posticipo con Catania e Juve Stabia: gli orari e i giorni stabiliti

Palermo in posticipo lunedì 9 novembre alle 21 in occasione del derby contro il Catania al "Barbera". Lo ha deciso la Lega Pro che ha diramato il calendario di anticipi e posticipi per tutte le partite del girone d’andata. Il derby, che torna a disputarsi dopo sette anni, si disputerà al "Barbera" alle 21 e sarà trasmesso in diretta su RaiSport.

Palermo in posticipo anche il giovedì successivo, 12 novembre alle 20,45, in trasferta sul campo della Juve Stabia. Anticipo al sabato, invece, per Cavese-Palermo che si disputerà alle 20,45 del 9 gennaio. Per il Catania, invece, oltre il derby, nel girone d’andata è previsto un solo posticipo il giovedì seguente alla sfida del "Barbera" il 12 novembre alle 20,45 in occasione della partita casalinga contro il Bisceglie.

