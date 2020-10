Palermo Calcio A5: i rosanero espugnano il campo del Partinico

Seconda vittoria consecutiva per il Palermo Calcio A5 che batte il Caresse Partinico, una delle formazioni più in forma in questo avvio di stagione del girone A di Serie C1.

Ritmi intensi nel primo tempo: i rosanero giocano a viso aperto e passano in vantaggio grazie alle rete di Lanza, abile ad eludere le marcature del pacchetto difensivo partinicese.

I padroni di casa, seppur privi del loro bomber Giangrande, si spingono in avanti e, dopo appena quattro minuti, completano la rimonta.

Sul 2 a 2, in avvio di secondo tempo il Palermo ne approfitta e Bongiovanni sigla di testa la terza rete. Casamento e Lanza siglano i gol finali: 2-5 il risultato finale.

Il Palermo Calcio A5 è a quota sei punti dopo le prime tre giornate; il prossimo impegno è in casa contro il Tiki Taka.

