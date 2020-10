Luperini pronto all'esordio: "Quando mi ha chiamato il Palermo non ci ho pensato due volte"

Tempo di presentazioni in casa Palermo. Da poco arrivato in rosanero, Gregorio Luperini è pronto per il suo esordio che potrebbe già essere domenica al Barbera nel match casalingo contro l’Avellino. Dal Trapani al Palermo, dalla serie B alla serie C ma per Luperini non è un passo indietro: “Sicuramente non era mia intenzione scendere di categoria, ho lottato molto per arrivare in B. Ma quando ha chiamato il Palermo non ci ho pensato due volte, stiamo parlando di una piazza che non si può rifiutare”.

Sul possibile esordio: “Ho già fatto il primo allenamento con la squadra, ma prima non avevo fatto allenamenti collettivi. Io sono a disposizione, deciderà l’allenatore. Appena è arrivata la chiamata ho detto al mio procuratore che non volevo sentire altro. Ho già giocato con Odjer e Marconi. Qui a Palermo neanche mi sento in Serie C, come penso che i ragazzi che sono venuti lo scorso anno non si sentissero in Serie D. Io per l’Avellino sono a già a disposizione, anche per 30 secondi”.

© Riproduzione riservata