Ternana-Palermo, Boscaglia: "Sarà una partita difficile"

Ovviamente prematuro parlare di scontro diretto per la promozione, ma la partita di domani contro la Ternana rappresenta già una delle partite più affascinanti del campionato di serie c. Vigilia di match, domani Ternana-Palermo in campo alle 15, Boscaglia pregusta una grande sfida: “Con la Ternana sarà una partita difficile. Finalmente è finito il mercato, noi cercavamo qualcosa, abbiamo preso Luperini ma cercavamo altro; purtroppo non è stato possibile. Non era facile ma oggi abbiamo una squadra in costruzione. Poi vedremo quello che dirà il campo. Ora dobbiamo lavorare con questi giocatori, tanti sono di prospettiva e qualcuno è esperto. Dobbiamo lavorare tanto per rimanere agganciati. Poi a gennaio si vedrà per il mercato”.

Mercato chiuso senza botti ma Boscaglia attende ancora qualcosa: “Mi aspetto qualcosa dagli svincolati. Avevo chiesto qualcosa alla società ma non è stato possibile. C’è qualche giocatore interessante tra gli svincolati. La dirigenza è vigile e sta vedendo se può accontentarmi, nei limiti del possibile. Bisogna prendere un terzino di qualità ed esperienza, senza nulla togliere a quello che abbiamo in rosa. La società è vigile da questo punto di vista. Luperini è arrivato, bene così. Manca qualcosina, la dirigenza ci sta lavorando”.

Boscaglia spera che la settimana di lavoro e il non aver giocato possa avere dato maggiore linfa alla sua squadra: “Mi aspetto una prova importante dal punto di vista mentale e dell’atteggiamento. Voglio una squadra che deve sempre cercare di fare gioco e di difendersi bene. La Ternana è candidata, insieme al Bari, a fare il salto di qualità. Hanno giocatori forti e un buon allenatore. Noi possiamo fare un grande risultato, nonostante tutte le difficoltà. Si va a Terni per fare una grande partita”.

