Palermo-Potenza nel caos: i lucani chiedono il rinvio, la Lega frena ma tutta la squadra è in quarantena

Caos su Palermo-Potenza in programma domani. Dopo la positività al covid di due calciatori, il Potenza ha ufficialmente chiesto alla Lega Pro il rinvio del match contro i rosanero. La società lucana ha predisposto un’altra tornata di tamponi per accertare se ci siano altri casi di covid in rosa, ma l’esito dei test arriverà solamente fra qualche ora.

Il regolamento di serie C prevede il rinvio del match – al contrario di quanto succede in serie A – se ci sono almeno quattro casi di giocatori positivi in una squadra. Quindi se il Potenza avrà almeno quattro casi potrà richiedere il rinvio, ma se i casi dovessero restare due, la società lucana dovrebbe in qualche modo raggiungere Palermo per disputare il match. Ma il problema è che il Potenza doveva raggiungere il capoluogo siciliano già nel pomeriggio di oggi, ma essendo in isolamento, in attesa dell’altro esito di tamponi, non potrà volare alla volta della Sicilia.

Insomma una situazione in divenire e soprattutto molto delicata, il Palermo attende alla finestra con la consapevolezza che la gara di domani potrebbe essere rinviata. Se il Potenza non dovesse presentarsi al Barbera ovviamente rischierebbe la sconfitta a tavolino.

