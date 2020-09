Palermo, Boscaglia non fa drammi: "Impressioni positive nonostante la sconfitta"

Impressioni positive nonostante la sconfitta. Roberto Boscaglia non fa drammi dopo il k.o. di Teramo: “Paradossalmente le impressioni sono positive. A parte l’amarezza per il risultato, abbiamo fatto una buona gara. Nel primo tempo abbiamo tenuto bene il campo senza concedere niente. Nel secondo tempo abbiamo preso un gol in ripartenza. La squadra ci ha creduto. La partita è stata equilibrata, spezzata dal primo gol, che ha concesso al Teramo di giocare in campo aperto”.

A Boscaglia il Palermo è piaciuto: “La squadra non mi è dispiaciuta, oggi sarebbe facile dire che questa squadra non gioca da sette mesi e mezzo. Loro hanno vinto la partita perché erano più freschi. Questo va tenuto in considerazione. Devo ringraziare i ragazzi per quello che hanno dato perché hanno fatto il massimo. Fortunatamente non abbiamo avuto infortuni. A parte Odjer, tutti gli altri non giocavano da sette mesi e mezzo, ma hanno venduto cara la pelle. Noi ci stiamo allenando da poco tutti insieme. Abbiamo ancora bisogno di prendere le misure dei campi dove andremo a giocare. Siamo un po’ amareggiati, ma non siamo stati surclassati; l’avversario è stato più reattivo di noi”.

