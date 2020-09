Il Palermo pronto alla trasferta contro il Teramo, Boscaglia: "È l'anno zero un po' per tutti"

Work in progress ma la consapevolezza che domani a Teramo sarà già una battaglia. Il Palermo è pronto per la sua prima e come di consueto arrivano le parole del tecnico Roberto Boscaglia: “È stata una settimana difficile, molti dei nuovi arrivati non possono essere della partita; noi abbiamo sempre pensato che si giocasse. Sarà la nostra prima gara, vedremo cosa succederà”.

Il Palermo, come dice lo stesso Boscaglia, è ancora alla ricerca di un’identità: “Noi dobbiamo capire chi siamo, essere squadra. Le difficoltà vanno superate come gruppo. Ci sono tanti giocatori nuovi ed è cambiato il modo di giocare rispetto all’anno scorso. Noi non giochiamo da molto tempo ed è l’anno zero un po’ per tutti, nessuno è mai stato fermo per tanto tempo. Abbiamo lavorato, l’incognita è che non abbiamo fatto amichevoli. Dovremo avere grande concentrazione, all’inizio il problema sarà che dobbiamo conoscerci durante le partite”.

Sul match di domani, in programma alle 15: “Contro il Teramo è una partita importante e fondamentale per il nostro futuro, vorrei non parlare di mercato. Preferisco tacere, non dico che giocatore arriverà e in quale reparto. Abbiamo qualche problema numerico a centrocampo però, ma non deve arrivare nessuno per fare numero. Dobbiamo rimanere concentrati sulla partita, non sul calciomercato”.

