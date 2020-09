Palermo verso l'esordio a Teramo, in attacco scelte obbligate per Boscaglia

Si avvicina la sfida di domenica a Teramo, esordio in serie C per il Palermo e il tecnico Roberto Boscaglia inizia a fare le prove di formazione. In attesa di rinforzi – si deve ancora chiudere per un attaccante – l’allenatore rosanero dovrà fare di necessità virtù. Sarà presente il nuovo acquisto Odjer, secondo tampone per lui negativo e quindi via libera agli allenamenti con i compagni. Sarà assente ancora Doda, Il terzino salterà la prima di campionato, ma lo staff medico del Palermo conta di riaverlo per le altre partite, anche perché il calciatore albanese migliora giorno dopo giorno.

In avanti ci sono scelte obbligate per Boscaglia, Valente e Floriano saranno gli esterni offensivi, mentre il posto da prima punta sarà occupato da Saraniti, anche se Lucca scalpita per un ruolo da titolare e potrebbe quindi trovare spazio a gara in corso.

Intanto a Palermo è arrivato il centrocampista Jeremie Broh che oggi firmerà il contratto che lo legherà al club rosanero. Per lui si tratta di un passaggio a titolo definitivo. Broh quindi andrà a rinforzare la zona mediana rosanero e già dovrebbe essere a disposizione per la partita di domenica a Teramo.

