"Voglio dare tutto, è un onore essere qui": Kanoutè si presenta al Palermo

Ha sulle spalle il reparto offensivo del Palermo e non vuole deludere. Mamadou Kanouté si presenta e spera di essere all’altezza della situazione: “Voglio dare il massimo e dare tutto a Palermo. La trattativa, da quando ho saputo dell’interessamento, è andata subito in discesa. Da quando ho trovato l’accordo mi sono subito focalizzato sul Palermo. E’ un grande onore essere qui, la concorrenza può fare solo bene, non mi spaventa”.

Sciopero revocato, domenica il Palermo giocherà regolarmente a Teramo e Boscaglia potrebbe già utilizzare l’ex Catanzaro: “Io sono pronto al 100% e il mister lo sa. L’unica cosa è che nell’ultima settimana non mi sono allenato per vari motivi, ma il mister deciderà quello che è meglio per la squadra. Il mio ruolo? Sono nato come esterno, ma davanti posso fare tutti i ruoli. Dipende dal mister, dove mi vuole utilizzare. Pochi gol in carriera? Dovrei migliorare di più sotto porta, devo fare sicuramente meglio”. Palermo che domani eseguirà la rifinitura e poi dopo le parole di Boscaglia partirà alla volta di Teramo.

