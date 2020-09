Il Palermo al debutto in serie C senza aver disputato amichevoli, domenica c'è il Teramo

Il Palermo, dopo sette mesi, tornerà a giocare una partita. Domenica prossima i rosanero scenderanno in campo a Teramo e lo faranno senza aver mai disputato un'amichevole ma solo partitelle in famiglia e allenamenti.

Le principali contendenti alla promozione diretta tra cui Bari, Ternana, Avellino e Catanzaro hanno svolto almeno un test in queste settimane e il Teramo, come ricorda Benedetto Giardina in un articolo del Giornale di Sicilia in edicola, ben quattro amichevoli, oltre ad un incontro ufficiale in Coppa Italia in programma per mercoledì contro il Piacenza. Boscaglia in ritiro, ma anche giunto al Barbera, non ha mai avuto la possibilità di schierare in campo due formazioni da undici uomini. Il Palermo ha infatti ancora un organico da completare e per la prima trasferta stagionale, Boscaglia farà scelte obbligate come ad esempio quella di Accardi titolare visto l'infortunio di Doda.

