Nuovo rinforzo per il Palermo, arriva il centrocampista Moses Odjer ex Trapani

Colpo per il centrocampo: il Palermo ha ormai chiuso per il centrocampista ghanese Moses Odjer, svincolato e nella passata stagione in B con Salernitana e Trapani. Un acquisto decisamente importante, Odjer ha esperienza e soprattutto grande voglia di ripartire.

Il ghanese sarà in città nelle prossime ore per visite mediche e iniziare poi la preparazione agli ordini del suo nuovo allenatore.

Il calciatore vanta ben 125 presenze in Serie B e un gol fatto, un elemento che darà garanzie e aumenterà il livello qualitativo del centrocampo rosanero.

