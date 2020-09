Sfuma il sogno dei tifosi del Palermo, Mattia Felici firma un quinquennale con il Lecce

Il sogno dei tifosi palermitani di vedere anche in serie C Mattia Felici è sfumato. Il fantasista classe 2001, tornato al Lecce dopo il prestito dell’anno passato, ha rinnovato il contratto con i salentini fino al 2025. Il Palermo, come ricorda Benedetto Giardina in un articolo del Giornale di Sicilia in edicola, ha cercato di trattenerlo in Sicilia, ma il Lecce prima ha voluto valutarlo in ritiro, per poi confermarlo in organico.

Chi invece ha sperato in una chiamata dei rosanero mai arrivata è Ferdinando Sforzini. L'attaccante che resta tra i dilettanti, firmando per il Campobasso ha scritto su Instagram un messaggio ai tifosi: "È arrivato il momento dei saluti questa volta più dolorosi, lo ammetto, sarà per l’età, sarà perché Palermo mi ha accolto e coccolato subito con un calore che solo lei sa dare".

