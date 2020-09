Il Palermo abbraccia Martinelli, i compagni: "Il suo stop notizia devastante"

Il Palermo si stringe attorno ad Alessandro Martinelli. L’infortunio choc rimediato dal centrocampista ha mandato nello sconforto più totale la squadra rosanero. Carriera finita e un amico da consolare per tutti i tesserati rosanero. Tra questi c’è il portiere Alberto Pelagotti che manda un messaggio sincero e affettuoso all’ormai ex compagno: “Mi mancherà tantissimo – dice il portiere - soprattutto come amico, per noi è stata una notizia devastante. La sua presenza era fondamentale”.

Il 27enne centrocampista elvetico è stato fermato alle visite mediche per un problema fisico: gli accertamenti hanno evidenziato l’obbligo di sospendere l’attività agonistica e quindi una doccia gelata sia per il calciatore che per il Palermo che proprio su Martinelli aveva puntato molto.

Messaggi di solidarietà anche da altri calciatori e persino dalla Lega Pro che dal profilo ufficiale Twitter ha espresso la sua vicinanza al centrocampista rosanero, scrivendo: “Forza, Ale”.

Intanto è arrivato anche l’esito degli esami di Masimiliano Doda. Il difensore rosanero ha riportato una lesione alla regione mio-tendinea del bicipite femorale sinistro. Dovrà essere stabilito, però, il grado della lesione per capire meglio l’entità dell’infortunio. Per questo motivo, il giocatore si sottoporrà a nuovi esami la prossima settimana. Per Doda si prevede comunque uno stop non proprio breve.

