Palermo, per Martinelli carriera finita: arriva l'esito dei nuovi esami medici

La stagione di Alessandro Martinelli è finita prima di iniziare e con essa anche l'intera carriera. Il calciatore non prenderà parte ne agli allenamenti ne alle partite che il Palermo disputerà in serie C.

A dare l'annuncio è stata proprio la società sul proprio profilo Facebook: "Alessandro Martinelli, purtroppo, per ora si ferma qui. L'esito degli esami medici approfonditi gli impedisce di proseguire con l'attività agonistica.

In questo momento difficile non ci resta che stringerci tutti attorno a lui, protagonista di tante battaglie, leader in campo e fuori. E non solo per quella fascia gialla al braccio, ma per il suo cuore di uomo straordinario. Un abbraccio, Ale. Forza"!

Il calciatore, dopo i primi controlli medici non aveva preso parte al ritiro sottoponendosi ad esami più approfonditi il cui esito purtroppo lo costringerà a stare lontano dal terreno di gioco.

