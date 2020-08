Altro colpo in arrivo del Palermo: vicinissimo il centrocampista Broh

Non è ufficiale ma la chiusura e’ ormai ad un passo: il Palermo sta per ingaggiare il centrocampista del Sassuolo, Jeremie Broh. Il centrocampista del Sassuolo ha giocato la sua ultima stagione in Serie B con il Cosenza, disputando un’ottima annata.

Broh ha esperienza sia in serie B che in serie C, soprattutto con il Padova. Per Broh anche un gettone in serie A con la maglia del Parma. Firma vicinissima, Broh dovrebbe arrivare già domani a Petralia.

