Palermo, Santana vuole essere ancora protagonista: "Sono molto carico"

Esperienza e carattere. Sono le qualità che Mario Alberto Santana anche quest’anno può fornire al Palermo dopo l’ottimo campionato di serie D in cui più volte è stato protagonista. Dal ritiro di Petralia, Santana ha già sensazioni positive: “L’impatto e’ stato sicuramente positivo. Anche per i nuovi, sono molto contenti. L’attestato di stima di Boscaglia fa sicuramente piacere, ma deve durare nel tempo. Siamo ancora all’inizio”.

Santana vuole già un ruolo da protagonista: “Sono molto carico, ho lavorato tanto per arrivare in ritiro nel migliore dei modi e questa è la cosa più importante. Poi penso che con il tempo migliorerò molto fisicamente. Come affrontiamo il campionato? Noi siamo il Palermo, approcceremo con molta umiltà, ma l’obiettivo è mettere in difficoltà tutti. Fisicamente sto bene, questi sono stati i primi giorni in cui ho rimesso le scarpe da calcio”.

Poi sul neo allenatore Boscaglia: “Impressione positiva. E’ uno che sa quello che vuole fare e quello che vuole. Per i giovani c’è una possibilità importante, non tutti giocano la Serie C in una piazza come Palermo”. E sulla sua fine carriera: “Non ci penso, ragiono ancora da calciatore anche se sta ormai arrivando”.

Intanto il Palermo prosegue la preparazione a Petralia. Non ci sono però buone notizie per Boscaglia: si è infatti infortunato il portiere Pelagotti.

L’infortunio, che riguarda una distrazione muscolare di primo grado alla gamba sinistra, non è comunque preoccupante e serviranno tra i 7 e i 10 giorni per il recupero. Le condizioni del calciatore saranno comunque valutate nei prossimi giorni.

© Riproduzione riservata