Serie C, il 10 settembre il sorteggio dei calendari: Palermo pronto per il ritiro

La macchina della Serie C si è rimessa in moto. Dopo la presentazione di Connector, il pallone che rappresenta una simbolica connessione tra tutte le regioni d'Italia e un importante segnale di ripartenza del calcio di Serie C, nell'agenda della Lega Pro è segnato un altro fondamentale appuntamento: quello del sorteggio dei calendari, previsto il 10 settembre al Salone d'Onore del Coni di Roma.

Un momento importante, come ha detto ieri lo stesso neo allenatore del Palermo Roberto Boscaglia, che ha sottolineato quanto possa essere decisivo il calendario.

Il 27 agosto scade il termine per le domande di sostituzione e riammissione, il 3 settembre quello per i ripescaggi. Domande che dovranno poi essere valutate e convalidate dalla Figc. Si avrà così la mappa completa della nuova Serie C, che tra poco più di un mese - esattamente il 27 settembre - ricomincerà a regalare le sue emozioni, con l'auspicio che ci sia un almeno parziale ritorno del pubblico negli stadi: "è l'elemento che trasforma il calcio in emozione", afferma il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli.

In casa Palermo, intanto, parte la fase di preparazione al campionato. Da oggi tamponi per tutti, lunedì invece l'arrivo a Petralia Sottana, sede del ritiro.

© Riproduzione riservata