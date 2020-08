Boscaglia rescinde con la Virtus Entella: ora la firma col Palermo

La Virtus Entella ha comunicato tramite una nota di aver rescisso il contratto con il tecnico Roberto Boscaglia. "La società ringrazia l’allenatore e il suo staff (Filippi e Nastasi) per gli obiettivi sportivi raggiunti in questi due anni - si legge - centrando una straordinaria promozione in serie B e ottenendo la permanenza nella categoria nell’ultima stagione. A loro l’augurio di un futuro professionale ricco di nuovi successi". Per il tecnico nativo di Gela adesso si prospetta una nuova avventura alla guida del Palermo, neo promosso in Serie C.

