Il Palermo continuerà a giocare al Barbera, Orlando: "Si apre fase importantissima"

Il Palermo calcio continuerà a giocare nello stadio Renzo Barbera anche nella prossima stagione di serie C. Il consiglio comunale ha approvato ieri il testo della nuova convenzione che a breve dovrà essere stipulata con la società Palermo football Club per la concessione dello stadio di viale del Fante per sei anni.

Il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, stamattina si è recato presso lo stadio Renzo Barbera e su Facebook, ha postato un video. "Dopo 120 anni di storia la squadra non può che giocare al Barbera", ha detto.

"Si apre ora una fase importantissima per la squadra - aveva dichiarato ieri subito dopo la votazione in Consiglio comunale -, la società e la città tutta perchè prosegua e si rafforzi il cammino verso le serie maggiori, come meritano Palermo e i tifosi".

© Riproduzione riservata