Palermo, Di Piazza: "Se Mirri vende pronto a prendere il 100%"

È soddisfatto per la promozione in C ma adesso vuole ancora di più. Tony Di Piazza rilancia e non vuole assolutamente lasciare il timone rosanero. In un'intervista al Giornale di Sicilia, esprime tutte le sue riflessioni sul momento del club: “Tornare al primo anno tra i professionisti era l’obiettivo prioritario – afferma – . Incomprensioni con Mirri? Prima della nascita della società non ci conoscevamo. L’importante è che alla fine si trovino gli equilibri“.

Sulla cessione delle quote Di Piazza precisa: “Cederò solo a chi mi assicurerà un’attenzione e una cura almeno pari alla mia. Non escludo, inoltre, che se la famiglia Mirri decidesse di mettere in vendita le proprie quote, potrei esercitare il mio diritto di prelazione e acquistarle“.

Di Piazza ha le idee chiare e fissa l’obiettivo: “L’obiettivo deve essere la promozione e a tal fine ho già manifestato la mia volontà, qualora necessario, ad aumentare l’investimento previsto quest’anno per raggiungere l’obiettivo”.

