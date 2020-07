Stadio del Palermo, slitta ancora la discussione in consiglio comunale

Per la concessione dello stadio al Palermo servirà attendere ancora un giorno. La discussione sulla convenzione entrerà nella fase decisiva in occasione della seduta del Consiglio Comunale, in programma nella giornata di giovedì.

Si sta lavorando sugli emendamenti al testo. Ancora una volta i due temi principali sono l’importo del canone e la pubblicità, due nodi che hanno finora rallentato l’iter per la concessione dello stadio Barbera. Il testo dell'emendato poi verrà valutato dalla minoranza prima di approdare in aula.

Ovviamente si lavora sulla rivisitazione del canone e sulla pubblicità, punti decisamente delicati. Infine l’amministrazione propone di specificare in maniera ancora più esplicita che la manutenzione ordinaria è in capo al Palermo, mentre quella straordinaria è competenza del Comune.

