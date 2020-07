Nasce il Palermo Fc, Silipo ai rosanero a titolo definitivo

Il Palermo cambia denominazione. Da oggi la squadra rosanero aggiunge FC, come Football Club, al nome della città che rappresenta diventando Palermo Fc. Lo ha reso noto la società palermitana con una nota.

"La tifoseria rosanero lo aveva chiesto a gran voce già durante un Palermo-Messina giocato al Barbera alcuni anni fa, attraverso una specifica coreografia che chiedeva il ripristino della denominazione storica: "Palermo Fc: vecchi valori, nuova gloria". Si tratta di un tuffo nel passato, dato che per la prima volta il Palermo adottò la denominazione Foot-Ball Club nel 1907. Questa scelta dunque riconnette il popolo rosanero con l’identità e la tradizione del club e con le sue origini british. Un filo rosa tra il Palermo di oggi e il Palermo di sempre, che rende onore ai 120 anni dalla fondazione. Vecchi valori, appunto, per una nuova gloria".

Intanto Andrea Silipo e’ definitivamente del Palermo. Un tassello importante in vista della prossima stagione in serie C. Le ottime prestazioni dell’esterno offensivo hanno quindi convinto il club rosanero a puntare sul 2001. Roma e Palermo hanno trovato l'accordo per il ritorno di Silipo in Sicilia nei giorni scorsi ma la firma e’ arrivata oggi. Il giocatore si trasferirà a titolo definitivo con i giallorossi che avranno il diritto di recompra nelle prossime stagioni.

Due gol in nove presenze per Silipo in rosanero nel campionato di serie D, ma l’esterno adesso e’ pronto a sorprendere tutti anche in serie C. Il Palermo quindi del futuro inizia a prendere forma, in attesa ancora di sciogliere le riserve sull’allenatore.

