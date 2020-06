Palermo al lavoro per il centro sportivo: Mirri e Di Piazza sempre più distanti

La spaccatura appare ormai insanabile. Come scrive Benedetto Giardina sul Giornale di Sicilia in edicola, Tony Di Piazza comunicherà oggi la sua intenzione di non partecipare al progetto del nuovo centro sportivo del Palermo. Una decisione dovuta anche alla portata dell’investimento da sostenere per la struttura, che prevede una spesa che vada al di fuori dei 15 milioni di budget triennale, destinato esclusivamente all’attività sportiva.

Per l’impianto, dunque, sarà necessario immettere altri fondi, proprio mentre l’atmosfera all’interno della società rimane tutt’altro che serena.

Intanto, il Palermo continua a lavorare per individuare l’area più adatta (tra le opzioni sia Piana che Torretta) e punta a concludere un accordo entro la fine di luglio.

