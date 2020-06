Il Palermo da oggi è ufficialmente in serie C

Da oggi il Palermo e’ ufficialmente in serie C. Con il comunicato, infatti, ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti, la SSD Palermo è adesso promossa in Serie C.

Il comunicato N° 113 del 19/6/2020 ha infatti ufficializzato la classifica finale al momento dell’interruzione definitiva del Campionato Serie D, che nel girone I vede il Palermo al primo posto, con 7 punti di vantaggio sulla seconda classificata.

Quella di oggi era solo una formalità ma e’ l’ultimo step che consegna quindi ai rosanero le chiavi della serie C.

Girone I

Promossa: Palermo

Retrocesse: Corigliano Calabro (peggiore classifica scontro diretto), Marsala, San Tommaso e Palmese

