Paponi, Forte e Gliozzi nella lista degli attaccanti per il Palermo

Per il Palermo è il momento dei sondaggi, dei timidi approcci che dovranno portare, nel giro di un mese, a chiudere le trattative per il nuovo allenatore e i giocatori che dovranno lottare in serie C per il raggiungimento, nel più breve tempo possibile, della B.

Il reparto che ha bisogno di maggiori innesti è l'attacco e così a Comi della Pro Vercelli e Piccolo della Cremonese, si accosta, così come riportato da Benedetto Giardina in un articolo del Giornale di Sicilia, anche altri nomi tra cui quello di Gliozzi di proprietà del Sassuolo. L'attaccante ha segnato solo due reti quest’anno, ma 15 con la maglia del Siena nella stagione precedente.

Castagnini e Sagramola, in attesa che la Serie B torni in campo, starebbero valutando anche Paponi, svincolatosi dal Piacenza, e Forte della Juve Stabia.

L'articolo completo sull'edizione del Giornale di Sicilia in edicola.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE