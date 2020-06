Caserta al Palermo? La Juve Stabia smentisce: "Ha un contratto fino al 2021, resta con noi"

Fabio Caserta non sarà il prossimo allenatore del Palermo. Almeno stando a quanto dichiara la Juve Stabia che, stamattina, ha voluto fare chiarezza sul futuro del tecnico precisando che ha un contratto fino al 2021 e che la società non vuole privarsi anzitempo dell'allenatore.

"Ha un contratto in essere con il club fino al 2021 - precisa il club campano -. Caserta ha ripetutamente ribadito di essere concentrato solo ed esclusivamente sulla Juve Stabia ed allo stesso modo la Juve Stabia è profondamente soddisfatta del lavoro svolto dal suo tecnico, legato per l’appunto alla società anche per la prossima stagione sportiva. Gli attestati di stima da parte di altre società - continua la nota -, ricevuti da Caserta sia lo scorso anno che durante il campionato in corso, rendono la Juve Stabia orgogliosa di avere sotto contratto fino al 2021 il tecnico calabrese".

Il Palermo, dunque, dovrà cercare altrove il tecnico che guiderà la squadra neopromossa in serie C. Rimane vivo il sogno Boscaglia così come Italiano (La Spezia) e Toscano (Reggina) ma anche questi ultimi due, al momento, sembrano essere lontani da viale del Fante.

