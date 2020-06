Palermo: nuovo confronto Mirri-Di Piazza, probabile l'addio di Paparesta

Un nuovo round, probabilmente quello decisivo. Oggi pomeriggio è, infatti, in programma un nuovo Consiglio d’Amministrazione del Palermo. Un CdA in cui Dario Mirri e Tony Di Piazza torneranno a confrontarsi dopo il botta e risposta mezzo stampa dei giorni scorsi.

I due sono ormai in palese spaccatura ma non è escluso che oggi possa arrivare un’intesa, una tregua per andare avanti insieme e convivere in vista del prossimo campionato in serie C.

Ma non è da escludere nemmeno che tra i due possa accendersi ancora di più lo scontro e arrivare quindi ad una totale rottura che comunque complicherebbe i piani del Palermo in questa fase di work in progress. Da valutare anche la posizione di Gianluca Paparesta, fedelissimo di Tony Di Piazza: il dirigente barese ha il contratto in scadenza il 30 giugno e ha ben poche probabilità di rimanere.

