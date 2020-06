Palermo, attacco da rivoluzionare: Floriano punta alla riconferma, Comi tra gli obiettivi

Un Palermo da rivoluzionare con pochi punti fermi e riconferme. Tra chi ha salutato la Sicilia nelle ultime ore c'è anche Sforzini che vorrebbe comunque proseguire la sua esperienza in rosanero anche in serie C ma molto dipenderà dall'allenatore. In attacco, chi ha più chance di rimanere è Floriano ma anche in questo caso occorrerà conoscere il nuovo mister per capire con quale schieramento metterà in campo la squadra. Sempre in attacco improbabile la riconferma di Ricciardo.

E così tra addii e speranze si fanno i nomi di possibili rinforzi. In avanti, come riporta Benedetto Giardina in un articolo del Giornale di Sicilia in edicola, uno dei nomi sondati dalla società nei mesi scorsi è quello di Gianmario Comi, in forza alla Pro Vercelli. Altri nomi che circolano sono quelli di Piccolo e Ciofani, entrambi in forza alla Cremonese.

Da rivoluzionare ci sarà anche il centrocampo e in attesa di conoscere chi tra gli under verrà riconfermato, ecco il nome di Sbrissa, giocatore della Pergolettese mentre in difesa è sempre De Col della Virtus Entella l'obiettivo per la fascia destra.

