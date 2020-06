Palermo: De Col per rinforzare la difesa, tra gli under si punta a trattenere Felici e Silipo

Il Palermo pensa alla prossima stagione, che salvo sorprese dell'ultima ora, dovrebbe essere in Serie C. In attesa dell'ufficializzazione la società comincia a sondare e tra i nomi per la difesa, come riporta un articolo del Giornale di Sicilia in edicola, c'è Filippo De Col, terzino destro della Virtus Entella in Serie B, che in questa stagione ha giocato solo due partite a causa di una frattura al piede.

Ma il futuro del Palermo passa anche dagli under, difficile le riconferme per molti giocatori che sono rientrati nelle squadre di appartenenza. Tra i giovani che Sagramola e Castagnini vorrebbero confermare c’è sicuramente Felici, a cui è stato concesso il nulla osta per riprendere ad allenarsi col Lecce fino al termine del prestito e il cui futuro è legato con quello dei salentini: se i giallorossi dovessero salvarsi, il talento romano potrebbe nuovamente essere girato al Palermo ma in caso di retrocessione, il club potrebbe affidarsi proprio al fantasista per la serie B. I rosanero vorrebbero trattenere anche Langella, che è di proprietà del Pisa. Più difficile rivedere in rosanero Silipo mentre per Kraja è tutto in stand-by.

