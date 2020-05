Rosanero in Serie C, i palermitani dai quali ripartire

Il Palermo riparte da Crivello e Accardi. Sarebbero tra i pochi giocatori confermati che dovrebbero far parte della squadra che il prossimo anno, dopo la ratifica da parte del Consiglio Federale, disputerà al Serie C. E dovrebbero essere anche i pochi, forse unici, palermitani che rimarranno nella rosa.

Via l'allenatore Pergolizzi, stesso destino sembrano avere Ficarrotta, Ambro, anche se quest'ultimo potrebbe avere qualche piccola chance di rimanere, Corsino, Lucera e Mendola che tornerà alla Vibonese.

Per parlare di nuovi acquisti occorrerà prima definire chi siederà in panchina. Diversi i nomi, come riporta Benedetto Giardina in un articolo del Giornale di Sicilia in edicola, ma al momento nessuna certezza. Le attenzioni della società al momento sono per il prossimo giovedì quando dovrebbe essere ufficializzata la promozione del Palermo in C.

