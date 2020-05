Oggi in programma il Consiglio Direttivo Dilettanti, per il Palermo C sempre più vicina

La road map rosanero oggi registrerà un’altra tappa di avvicinamento alla promozione in serie C. Un altro pass fondamentale ma per l’ufficialità della promozione del Palermo in serie C bisognerà attendere ancora qualche giorno. Dopo lo stop ai campionati dilettantistici arrivato mercoledì scorso, oggi è in programma il Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti.

Il Consiglio Direttivo discuterà sulle modalità delle promozioni e retrocessioni della serie D, ovviamente proporrà la promozione per le prime nove di ogni girone e quindi anche per il Palermo. Ma non sarà ufficiale il salto di categoria, perché a ratificare le decisioni che saranno prese oggi, dovrà essere il Consiglio FIGC che si riunirà nei primi giorni di giugno. Praticamente quello di oggi sarà il penultimo step verso la promozione che a meno di altri rinvii dovrebbe arrivare ad inizio giugno.

Questione comunque di formalità, il Palermo è virtualmente promosso e sta già pensando alla prossima stagione. Nei prossimi giorni è infatti in programma un vertice societario per discutere in primis della posizione del tecnico Rosario Pergolizzi. L’allenatore è in bilico ma non è ancora stata presa una decisione. Le riserve verranno sciolte prossimamente, ma Pergolizzi vuole comunque giocarsi le sue carte e sperare nella permanenza in rosanero. Successivamente si penserà al calciomercato.

